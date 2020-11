Napoli-Milan, la carica azzurra: “Lavoriamo per fargli male”

Le dichiarazioni di Fabian Ruiz in vista di Napoli-Milan. Il centrocampista è convinto che i suoi possano portarla a casa.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabian Ruiz ha parlato della super sfida di domenica fra Napoli e Milan. L’azzurro è convinto che la sua squadra può fare bene. Ammette che i rossoneri sono in un buon momento di forma ma che l’obiettivo è vincere, come è giusto che sia.

Ecco le dichiarazioni dello spagnolo in vista di questo importante match: “Non perdono in A da 19 partite e questo parla chiaro del loro lavoro, sarà una gara molto difficile ed importante. Lavoriamo per riuscire a far male a questo Milan e portare a casa i tre punti”.