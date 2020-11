Serie A contro la violenza sulle donne: il messaggio del Milan

Il Milan, così come tutte le società di Serie A, coinvolto nell’iniziativa contro la violenza sulle donne nell’ottava giornata di campionato.

Durante l’ottava giornata di Serie A tutte le squadre ed i calciatori che scenderanno in campo celebreranno l’importante iniziativa contro la violenza sulle donne.

L’evento Un rosso alla violenza torna per il quarto anno consecutivo, patrocinato dalla Lega Serie A e dall’associazione We World Onlus.

Tutti i giocatori del massimo campionato italiano in questo weekend scenderanno in campo con una striscia di colore rosso dipinta sul volto. Un gesto simbolico per manifestare contro chi, ancora oggi, si sfoga in maniera violenta e raccapricciante contro le donne di tutto il mondo.

Il Milan ovviamente intende promuovere tale iniziativa. Come testimonial i rossoneri hanno scelto il difensore Davide Calabria e la sua compagna, la bella Ilaria Belloni.