Napoli-Milan, i convocati di Pioli: out Musacchio e Leao

La lista dei convocati del Milan per la trasferta di Napoli di questa sera: ancora indisponibili due calciatori rilevanti.

Poco fa il Milan ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la gara di questa sera, contro il Napoli allo stadio San Paolo.

Stefano Pioli ha scelto 23 giocatori che partiranno alla volta della Campania al fianco del tecnico ad interim Daniele Bonera.

Ritorna a disposizione capitan Alessio Romagnoli, che aveva saltato in extremis Milan-Verona di due settimane fa. Out invece Rafael Leao, infortunatosi in Nazionale, ma anche Mateo Musacchio che non è considerato ancora pronto secondo lo staff medico.

In lista anche il giovane centravanti Lorenzo Colombo, unitosi al gruppo dei ‘grandi’ per l’assenza di Leao.