Napoli-Milan, probabili formazioni: ok Romagnoli, fiducia a Rebic

Le probabili formazioni secondo la Gazzetta di Napoli e Milan. I rossoneri ritroveranno due titolari dall’inizio della sfida.

Dopo due settimane di attesa, dovute alla sosta per le Nazionali, torna il campionato di Serie A con un big match tutto da gustare.

Il Milan deve provare a mantenere il primato e le distanze dalle inseguitrici. Per farlo dovrà superare l’insidiosa quanto difficile trasferta di Napoli.

Le buone notizie per mister Stefano Pioli, sostituito in panchina da Daniele Bonera, arrivano dalla formazione: quasi tutti disponibili, tranne Rafael Leao fermatosi in Portogallo per una lesione alla coscia.

La formazione titolare del Milan

Come sostiene la Gazzetta dello Sport vi saranno poche sorprese nell’undici scelto da Pioli/Bonera per la sfida del San Paolo.

Il Milan si presenta con il consueto 4-2-3-1, felice per il rientro in campo di due titolari. Alessio Romagnoli riprenderà il posto in difesa, mentre Ante Rebic agirà da ala sinistra d’attacco.

Per il resto tutto confermato: Calabria preferito a Conti sulla destra, Kessie-Bennacer sarà l’ormai consolidato tandem di centrocampo e Saelemaekers titolare sulla trequarti. In attacco dominerà Ibrahimovic, a caccia del bis in casa del Napoli dopo l’ultimo successo datato 2010.

La formazione titolare del Napoli

Qualche sorpresa in più, sempre secondo la Gazzetta, nella formazione azzurra di mister Rino Gattuso. Out Osimhen e Hysaj, l’ex tecnico del Milan sceglierà il 4-3-3 di ‘sarriana’ memoria per sfidare la sua vecchia squadra.

Le novità, rispetto alle previsioni dei giorni scorsi, saranno a centrocampo ed in attacco. Gattuso sembra aver scelto il macedone Elmas al posto di Zielinski in mezzo al campo. Mentre nel tridente offensivo spazio a Politano, preferito a Lozano come ala destra. Confermato il ritorno di Mertens come falso nueve.