LIVE | Napoli-Milan, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

La diretta live di Napoli-Milan, risultato in tempo reale della partita di Serie A, valida per il posticipo dell’8^ giornata di campionato.

Squadre in campo per il riscaldamento. Mancano 45 minuti all’inizio di Napoli-Milan. MilanLive.it vi terrà aggiornati minuto per minuto dal San Paolo!

Ci siamo quasi! Il Milan torna in campo dopo una settimana di stop per la pausa delle Nazionali. Alle ore 20:45, allo stadio San Paolo, i rossoneri sono impegnati contro il Napoli in una sfida dal sapore di Scudetto. Pioli non sarà in panchina, né il suo vice Giacomo Murelli: in panchina ci sarà Daniele Bonera, collaboratore tecnico dell’allenatore.

Il Milan è reduce dal 2-2 in casa contro l’Hellas Verona che ha frenato la corsa in campionato. L’obiettivo è ripartire subito con il piede giusto, ma non sarà per nulla semplice. Il Napoli è una squadra forte e piena di individualità importanti, oltre ad una struttura tattica ben consolidata. Insomma, le insidie sono dietro l’angolo ma è in queste partite che il Milan deve dimostrare che qualcosa è cambiato.

Gattuso ritrova il suo Milan

Gattuso ha lasciato il Milan nell’estate del 2019. Dopo pochi mesi, il Napoli lo ha scelto per sostituire l’esonerato Carlo Ancelotti. Una mossa che ha rilanciato la squadra azzurra. Adesso, dopo un anno quasi, i partenopei sono in lotta per qualcosa di molto importante. Rino ha costruito un ottimo impianto tattico: è passato dal solito 4-3-3, visto per tanto tempo anche al Milan, ad un 4-2-3-1 per sfruttare tutta la qualità a disposizione della sua rosa.

Per questa sera però non ha a disposizione Victor Osimhen, il grande acquisto del calciomercato estivo azzurro. L’attaccante si è infortunato in Nazionale e non è riuscito a recuperare. Stessa sorte anche per Rafael Leao, che salterà anche le partite contro Lille e Fiorentina. Pioli spera di averlo a disposizione per la settimana successiva. Al suo posto questa sera scenderà in campo Ante Rebic, rientrato da un infortunio poco tempo fa.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

