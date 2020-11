Milan, Calhanoglu a Torino: il motivo della visita | FOTO

Hakan Calhanoglu oggi a Torino. Una visita che per qualcuno può sembrare un indizio di calciomercato, però in realtà possiede altra natura.

Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan continua ad essere incerto. La trattativa per il rinnovo del contratto non decolla e in questo momento vive una fase di stallo.

Le elevate richieste economiche dell’agente del giocatore hanno frenato la negoziazione. Paolo Maldini si è detto speranzoso di riuscire a trovare un accordo, però le cose si fanno in due. Il club rossonero è disposto ad aumentare l’ingaggio, ma non fino a 6-7 milioni di euro netti all’anno.

Calhanoglu a Torino da Demiral

Ovviamente ci sono società che monitorano la situazione di Calhanoglu, pronte a ingaggiare il calciatore a parametro zero nell’estate 2021 o per un prezzo contenuto già a gennaio. Sia squadre italiane che estere sono interessate a questa occasione di mercato. Tra i nomi circolati anche quello della Juventus.

Il numero 10 del Milan in bianconero ritroverebbe Merih Demiral, suo compagno nella nazionale turca. I due hanno un ottimo rapporto, cosa testimoniata anche dalla foto che oggi il difensore ex Sassuolo ha pubblicato su Instagram e che lo vede a Torino proprio assieme a Calhanoglu.

Hakan ha deciso di fare visita a Demiral, visto che oggi non sono previsti allenamenti a Milanello dopo la trasferta vittoriosa a Napoli. Il centrale difensivo è incappato in un nuovo infortunio e la vicinanza del connazionale gli avrà fatto sicuramente piacere.