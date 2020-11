Ex Milan – Halilovic riparte dall’Inghilterra: ufficiale il trasferimento

Dopo l’esperienza anonima al Milan e aver poco convinto anche altrove, Alen Halilovic cerca fortuna in Inghilterra. Ha firmato col Birmingham.

Dopo mesi di ricerca, Alen Halilovic ha finalmente trovato una nuova squadra. Sembrava dovesse ripartire dalla Croazia, il suo Paese di origine, invece proverà a rilanciarsi in Inghilterra.

Notizia di oggi l’ufficialità del suo trasferimento al Birmingham City nella Championship, la Serie B inglese. Visite mediche superate e firma sul contratto annuale siglata. Il 24enne fantasista croato vestirà la maglia numero 35. Cercherà di aiutare la squadra allenata da Aitor Karanka a risalire la classifica, dove attualmente occupa la diciassettesima posizione.

Halilovic nella passata stagione ha militato nell’Heerenveen, dove non è riuscito a brillare particolarmente. Rientrato al Milan, ha faticato a trovare una società disposta a dargli fiducia e ha risolto il contratto con il club rossonero. Nonostante lo status da svincolato, è servito ancora tempo prima di venire ingaggiato.

Il Birmingham City spera di riuscire a rilanciare un giocatore che da giovanissimo, quando militava nella Dinamo Zagabria, veniva persino definito “nuovo Messi”. Il Barcellona lo strappò a una numerosa concorrenza, ma la carriera di Alen non ha preso la piega attesa.

BOSS signing! ✍️🔵

We are delighted to announce the arrival of Alen Halilović.

— Birmingham City FC (@BCFC) November 23, 2020