Il Milan senza Ibrahimovic: i match che salta lo svedese

Ecco le partite che Zlatan Ibrahimovic salterà. La speranza è quella di rivederlo in campo contro il Parma il prossimo 13 dicembre

Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Zlatan Ibrahimovic. Una grave perdita per il Milan, che dovrà fare a meno del suo campione per almeno 2-3 settimane. Il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli fra una decina di giorni che faranno chiarezza sui tempi di recupero ma le partite che salterà non saranno certo poche.

Giovedì ovviamente non ci sarà contro il Lille e nemmeno domenica a San Siro con la Fiorentina. Praticamente certa la sua assenza anche per quinto turno di Europa League che opporrà la squadra di Pioli al Celtic e quella successiva di Serie A a Genova con la Sampdoria.

Ecco quando ritorna Ibra

I tempi, poi potrebbero essere maturi per rivedere in campo Ibrahimovic già con lo Sparta Praga ma con una qualificazione in tasca in Europa League, è ipotizzabile un suo impiego domenica 13 dicembre contro il Parma.

L’obiettivo è comunque averlo nel pieno della condizione per le sfide importanti con Sassuolo (20 dicembre) e Lazio (23 dicembre).