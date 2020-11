La squadra del secolo: Globe Soccer Awards senza il Milan

Non c’è il Milan, vincitore di due Champions, tra le candidate a vincere il premio di squadra del secolo per il Globe Soccer Awards

A Dubai si assegnano i Globe Soccer Awards. Come accade ogni anno verranno premiati il miglior giocatore, allenatore e squadra della stagione ma in questa edizione l’organizzazione ha deciso di conferire un premio anche a chi si è distinto nel secolo, dunque dal 2001 al 2020.

Le categoria in gara sono le stesse: giocatore, allenato e squadra. Tra i calciatori sono presenti anche i milanisti Pirlo, Kaka e Shevchenko. Tra i tecnici c’è, invece, Carlo Ancelotti.

Due Champions League non bastano

Tutti protagonisti del Milan che ha dominato in Europa, vincendo due Champions League e non solo. C’è anche Ibrahimovic, come è giusto che sia, ma la stranezza più grande, che sta facendo discutere è l’assenza del Milan, che tra le tante cose ha alzato, come detto, la coppa delle grandi orecchie al cielo per ben due volte, come miglior squadra del secolo.

Ci sono invece Psg, Manchester United, Juventus, Al-Ahly, Bayern Monaco, Real e Barcellona.