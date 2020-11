Sky – Infortunio Ibrahimovic, si teme uno stiramento: i tempi di recupero

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha lasciato ieri il campo per un infortunio al flessore della gamba sinistra

Il Milan e tutti i suoi tifosi sono in attesa di aggiornamenti in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti rossonero oggi – all’ora di pranzo – si sottoporrà ad accertamenti, che faranno chiarezza sull’infortunio.

Lo svedese ha lasciato il campo del San Paolo, ieri sera nel finale nella sfida contro il Napoli per un problema al flessore della gamba sinistra.

Come riporta Sky Sport, in casa Milan c’è preoccupazione perché si teme per uno stiramento. Se dovesse essere confermato, Ibrahimovic starebbe fuori 3-4 settimane.

Cambia l’attacco

Come scritto già in precedenza, Stefano Pioli e il suo staff saranno chiamati a cambiare l’attacco. Ibrahimovic – con l’assenza di Leao, almeno per una decina di giorni – verrà sostituito in avanti quasi certamente da Ante Rebic, che tornerà dunque a fare la punta centrale.

Sulla sinistra possibile staffetta tra Hauge, che ieri è entrato bene in partita, e Brahim Diaz. Lo spagnolo ha dimostrato di poter essere in grado di giocare su tutta la linea della trequarti. Per i nuovi arrivati, durante l’ultimo calciomercato, ci sarà così più spazio. Da capire poi le condizioni di Saelemaekers, che potrebbe rilanciare Castillejo.