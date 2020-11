Immobile e il modello Ibrahimovic: “Spero di fare come lui”

Immobile vede in Ibrahimovic un modello per il continuo della sua carriera. Le dichiarazioni a Sky Sport dell’attaccante della Lazio.

Ciro Immobile ha firmato una doppietta questa sera contro lo Zenit in Champions. L’attaccante della Lazio non si ferma più: continua a segnare a raffica e non ha intenzione di fermarsi. Per Simone Inzaghi è una pedina fondamentale, inevitabilmente. Così come lo è per Mancini e la Nazionale in vista di Euro2021.

Immobile però non si accontenta e guarda già al futuro. A 30 anni, l’attaccante è nel pieno della sua carriera e vuole continuare così ancora a lung. Come Ibrahimovic. Ed è proprio Zlatan il suo modello per i prossimi anni, lo ha rivelato ai microfoni di Sky Sport nella consueta intervista pre-partita.

Studio da loro, sono dei campioni. Sono contento dell’accostamento: io mi sento ancora giovanissimo, ma spero di arrivare come Ibrahimovic alla sua età.

Parole molto importanti quelle di Immobile, che vede in Ibrahimovic quindi un modello da seguire. In effetti, per un attaccante come Zlatan è per forza di cose un idolo. L’ex Borussia Dortmund ha tutte le qualità per tenersi su questi livelli ancora per molti anni. Certo, di Ibra ce n’è uno solo e arrivare fare ciò che sta facendo lui è difficilissimo, per chiunque.

Leggi anche > Auriemma attacca Ibrahimovic: la frase inopportuna contro Zlatan