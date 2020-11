Isco al Milan, l’assist di Florentino Perez all’amico Maldini

Conferme sull’interesse del Milan per Isco, in uscita dal Real Madrid. E Florentino Perez potrebbe fare un favore all’amico Maldini.

Il Milan sta seriamente pensando ad un super colpo di mercato per la prossima sessione invernale. Se la posizione di campionato resterà la stessa, Elliott potrebbe pensare ad un importante investimento per la corsa Champions. Maldini e Massara avrebbero individuato il nome. Arriva dal Real Madrid, da sempre grande fornitore di calciatori forti a prezzo di saldo.

Stiamo parlando di Isco Alarcon, il trquartista spagnolo che incanta con le sue giocate. Al Real non trova spazio: Zidane lo ha confermato pubblicamente, ma il giocatore vuole cambiare aria. Ha già fatto sapere di gradire la destinazione Italia, ma è chiaro che la concorrenza è spietata. Proprio in questi giorni vi abbiamo parlato di questa indiscrezione proveniente dalla Spagna. L’interesse, spiega Calciomercato.it, è confermato e potrebbe arrivare un assist da Florentino Perez.

Leggi anche:

Isco via a prezzo di saldo

Stando alle ultime voci di mercato, l’Inter è la squadra più avanti sul fronte Isco. Marotta ha una carta importante: Christian Eriksen, che potrebbe rientrare nell’affare. Come scrivono i colleghi, però, il Real non sembra interessato al danese, anche lui finito in orbita Milan da qualche settimana. La trattativa però non si è arenata, anzi: le possibilità di concluderla ci sono, anche perché il Real è disposto a fare uno sconto sul costo del cartellino.

In scadenza di contratto nel 2022, i Blancos al momento lo valutano 40 milioni di euro: una cifra nemmeno impossibile, ma a quanto pare c’è la disponibilità di un prezzo di saldo. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Per adesso spinge per andar via, ma le cose potrebbero cambiare da qui ai prossimi mesi se Zidane gli darà più spazio.

Il Milan resta alla finestra, consapevole del fatto che è un acquisto difficile. L’Inter è più avanti, la Juve osserva interessata e in Premier di certo non stanno a guardare. Un giocatore come Isco fa gol a tutti, come è giusto che sia. Ecco perché per i rossoneri resta un’operazione quasi impossibile. Ma se Pioli resta in corsa Scudetto, allora occhio alle sorprese.