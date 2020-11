Pazza idea Balotelli come vice Ibrahimovic: il Milan ha già deciso

C’è chi ha accostato Balotelli al Milan per il ruolo di vice Ibrahimovic, però Maldini e Massara hanno le idee chiare sull’ex rossonero.

Sono passati mesi dall’addio al Brescia, ma Mario Balotelli non ha ancora trovato una squadra. È tuttora svincolato e in cerca di una nuova esperienza per proseguire la sua carriera.

Recentemente è spuntata la possibilità di un trasferimento in Brasile, dove il Vasco da Gama sembra interessato a metterlo sotto contratto. Il neo presidente Leven Siano e il direttore sportivo Fabio Cordella sperano di riuscire a convincere il giocatore.

Calciomercato Milan, niente ritorno per Balotelli

Oggi il quotidiano Il Giornale spiega che in casa Milan la suggestione Balotelli come vice-Ibrahimovic è durata solo qualche istante. L’ipotesi di riportarlo in rossonero per una terza volta è stata subito scartata. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno manifestato intenzione di dare un’occasione al giocatore.

Anche adesso che Zlatan è infortunato, il Milan non ci pensa. Da considerare che Balotelli avrebbe bisogno di diverse settimane di duro allenamento per raggiungere una adeguata condizione fisica. Mino Raiola sta esplorando più possibilità per il futuro dell’attaccante 30enne. Valuterà ovviamente la migliore soluzione economica, oltre al progetto sportivo.

Per quanto riguarda il Milan, non va escluso che nel mercato di gennaio 2021 possa arrivare un nuovo centravanti. Intanto Pioli dovrà arrangiarsi con Ante Rebic e Lorenzo Colombo, in attesa che recuperino sia Ibrahimovic che Rafael Leao.