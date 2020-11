Thauvin al Milan, dalla Francia confermano l’offerta: i dettagli

Thauvin è tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per il 2021. Maldini e Massara hanno formulato una proposta economica al francese.

Ci sono diversi giocatori interessanti che vanno in scadenza di contratto a giugno 2021 e che rappresentano interessanti occasioni di mercato. Tra questi c’è anche Florian Thauvin.

Non è un mistero che il Milan abbia messo gli occhi sull’esterno destro offensivo del Marsiglia. Un profilo che farebbe molto comodo a Stefano Pioli, considerate le sue qualità e anche la buona esperienza accumulata. È un classe 1993 e ha alle spalle partecipazioni alle coppe europee. Faceva anche parte della Francia che ha vinto il Mondiale 2018, seppur abbia giocato solo pochissimi minuti contro l’Argentina.

Calciomercato Milan, la proposta a Thauvin

In Francia è Telefoot a confermare che il Milan ha formulato la seguente offerta a Thauvin: contratto di quattro anni con ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Già in Italia nei giorni scorsi erano emersi i dettagli della proposta rossonera.

L’operazione non si presenta facile, perché l’agente del giocatore è partito da una richiesta di circa 5 milioni all’anno per lo stipendio. Una pretesa considerata eccessiva da Paolo Maldini e Frederic Massara. C’è grande apprezzamento nei confronti dell’ex esterno del Newcastle United, però la società di via Aldo Rossi non intende andare oltre un certo limite di spesa.

Il Marsiglia, dal canto suo, sta cercando in tutti i modi di far rinnovare il contratto a Thauvin. Missione non semplice, perché il giocatore è attratto dalla possibilità di mettersi alla prova in un altro campionato. Sulle sue tracce c’è anche il Siviglia, non soddisfatto del rendimento dell’ex rossonero Jesus Suso.

Thauvin in questa stagione ha segnato 3 gol e regalato 5 assist nelle 12 partite che ha giocato. Numeri molto buoni. Il Milan farà il possibile per assicurarselo, già a gennaio 2021 o nella prossima estate, ma la trattativa non ha ancora preso la strada giusta.