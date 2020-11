Ribery al Milan in estate: il retroscena

Franck Ribery questa estate avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Il francese era tentato di lasciare la Fiorentina

Interessante retroscena riportato da La Nazione. Secondo il giornale, Franck Ribery avrebbe pensato di lasciare la Fiorentina in estate.

Per il francese si sarebbero, così, potute aprire le porte di Milanello, con Stefano Pioli pronto ad accoglierlo nonostante uno stipendio pesante da 4 milioni di euro.

Alla fine Ribery è rimasto a Firenze, anche se il rapporto con qualcuno, all’interno del club, non è dei migliori e i Viola, ora, riflettono su un calciatore, che il prossimo 7 aprile compirà 38 anni, che guadagna tanto e spesso è fuori per infortunio.

Leggi anche:

Ribery, ‘vecchia’ idea rossonera

Non è la prima volta che Ribery viene accostato al Milan. Il francese classe 1983, prima dell’approdo a Firenze, sarebbe stato uno delle richieste di Rino Gattuso, per dare esperienza ad un gruppo giovane, come quello che guidava quando era seduto sulla panchina rossonera.