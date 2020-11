Un nuovo terzino da Torino: il Milan sfida la Roma

Milan e Roma sono sulle tracce di Wilfried Singo, terzino destro classe 2000, che si sta mettendo in mostra col Torino di Giampaolo

Il Torino di Marco Giampaolo sta faticando non poco in questo avvio di campionato. I granata dopo otto giornate di Serie A hanno raccolto solamente cinque punti, frutto di due pareggi e una vittoria contro il Genoa.

La squadra dell’ex tecnico del Milan sembra essere un cantiere aperto ma in queste gare sta emergendo un giovane, che sta trovando sempre più spazio, Wilfried Singo. Il terzino ivoriano classe 2000 dopo aver saltato le prime due partite per un problema alla spalla e stato chiamato sempre in causa, giocando da titolare, contro i liguri e l’ultimo match con l’Inter.

Le sue prestazioni non stanno passando inosservate, finendo nel mirino dei grandi club. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul giocatore ivoriano ci sarebbe anche il Milan, oltre che la Roma. I rossoneri sono sempre molto attenti ai giovani ma il Torino è intenzionato a blindare con un nuovo contratto fino al 2024.

Leggi anche:

La situazione terzini

La situazione terzini in casa Milan è in evoluzione. Davide Calabria, che in estate sembrava destinato a partire, ha convinto tutti, diventando un titolare inamovibile per Stefano Pioli. Andrea Conti può cosi fare le valigie.

Difficile, poi, una permanenza in rossonero di Diogo Dalot, il Milan ci proverà ma al Manchester United non sono intenzionati a concedere il riscatto. Singo potrebbe dunque tornare utile essendo più pronto rispetto a Kalulu che ha bisogno di giocare.