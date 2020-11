Ibrahimovic rivela il suo Dream Team su Instagram

Su Instagram la foto della squadra dei sogni di Ibrahimovic. Ma c’è una particolarità: in campo ci sono solo.. Ibra.

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. Ogni suo post sui social è uno show: ironici ma spesso anche molto seri, come campagne di sensibilizzazione o attacchi diretti (avete letto il suo tweet contro la EA Sports?). Stamattina ha pubblicato una Storia molto divertente, ma che è sempre in linea con il personaggio Zlatan: tanta ma tantissima autostima.

Infatti l’attaccante del Milan ha pubblicato il suo “Dream Team”, ovvero la squadra dei sogni. E chi c’è in campo? Solo Ibrahimovic, in tutti i ruoli.

E come dargli torto. In questa sua seconda esperienza al Milan sta facendo qualcosa di incredibile, a 39 anni. Si sta confermando uno dei calciatori più forti di sempre ma anche del momento, e a questo punto della sua carriera, vicina al capolinea, non era facile. Invece lui ci sta riuscendo, più di quanto erano mai riusciti a fare altri prima. Questo lo sta rendendo immortale, davvero.