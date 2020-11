EA Sports vs Ibra: nuovo tweet dello svedese

Zlatan Ibrahimovic torna a tweettare in merito alla vicenda EA Sports. Ecco il nuovo messaggio dell’attaccante svedese

Zlatan Ibrahimovic rincara la dose. La polemica con EA Sports non si è ancora placata e il centravanti svedese ha ritwittato il post di Mino Raiola.

L’agente, che ieri aveva risposto alla casa videoludica, sostenendo che “FifPro e il Milan non hanno diritti individuali dei giocatori“, è stato ritwittato dal campione svedese, che ha confermato di non essere un membro di FIFPro.

Poi è arrivato anche il retweet a Gareth Bale, che taggando Ibra si chiede cosa sia FIFPro. La vicenda dunque potrebbe allargarsi ad altri calciatori. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi.

@EASPORTS I AM NOT A MEMBER OF @FIFPro https://t.co/awKTG8xz2B

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 24, 2020