Lapadula sull’esperienza al Milan: “Un’agonia”

L’ex attaccante rossonero Gianluca Lapadula è tornato sulla sua esperienza nel Milan, non proprio esaltante nel 2016-2017.

Nella stagione 2016-2017 Gianluca Lapadula ha vestito la maglia del Milan. L’attaccante di origine peruviana era stato l’acquisto a sorpresa per il reparto offensivo rossonero.

Non fu però un’annata ricca di soddisfazioni. L’attuale numero 9 del Benevento ebbe anche le sue occasioni per mettersi in mostra, ma chiuse l’annata con 8 reti in 27 incontri.

Un discreto bottino, non supportato però dallo stato di forma altalenante di Lapadula. Lo stesso calciatore classe ’90 ha ricordato l’esperienza milanista a Tuttomercatoweb.com.

“Una vera agonia – ammette Lapadula – Colpa degli infortuni che mi hanno perseguitato e non mi hanno permesso di rendere al massimo. Negli ultimi anni è andata meglio, l’esperienza a Lecce mi ha ridato la possibilità di esprimermi. Ora il peggio è alle spalle”.

In realtà Lapadula ai tempi del Milan non fu martoriato dagli infortuni muscolari, a parte in un paio di circostanze. Fu difficile per l’ex rossonero imporsi arrivando dalla B e dall’ambiente di Pescara.