“Maradona eroe immortale”: i messaggi di Maldini, Shevchenko e Inzaghi

Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi e il Milan hanno omaggiato Diego Armando Maradona nel triste giorno della sua morte.

Dal mondo Milan tanti messaggi nei confronti di Diego Armando Maradona, leggenda del calcio che purtroppo è morto nella giornata di oggi.

Il club rossonero sui propri profili social ha scritto quanto segue: «Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio».

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è così espresso sull’addio del Pibe de Oro: «Ciao grande Diego, sarai sempre un eroe per me. Riposa in pace amico mio»

Pure Andriy Shevchenko, oggi commissario tecnico dell’Ucraina, ha scritto un pensiero sul fenomeno argentino: «Mi hai sempre regalato emozioni e sorrisi. Nulla potrà cancellare quello che hai fatto per tutti quelli che amano il calcio. Riposa In Pace eterna leggenda»

Non ha fatto mancare le proprie parole neppure Filippo Inzaghi, un altro ex giocatore che ha conosciuto Maradona: «Rimarrai immortale per tutti quelli che amano il calcio. Grazie di tutto Diego, Riposa in Pace».

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.

