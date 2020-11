Sacchi, Gullit e Baresi ricordano Maradona: “Il migliore di sempre”

Diego Maradona è morto oggi e tantissimi personaggi sportivi lo stanno ricordando. Anche ex avversari come Arrigo Sacchi, Ruud Gullit e Franco Baresi.

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha scioccato il mondo dello sport, in particolare quello del calcio. Stanno arrivando tanti messaggi di affetto nei confronti del campione argentino.

Tra coloro che hanno parlato c’è anche Arrigo Sacchi, allenatore del Milan che ebbe una grande rivalità con il Napoli di Maradona: «Stento a crederci. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista – ha detto all’AGI – il più grande in assoluto. Ha fatto sognare milioni di persone, le sue giocate erano delle imprese per altri. Ha evoluto il calcio. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri».

Anche Ruud Gullit, attaccante del Milan di Sacchi, ha espresso il proprio pensiero e lo ha fatto in un post pubblicato su Instagram allegando una loro foto al seguente messaggio: «Riposa in pace. Vivrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di molti altri amanti del calcio. Il miglior calciatore che abbia mai visto e contro cui abbia mai giocato».

Pure Franco Baresi, oggi vice-presidente rossonero e che da difensore si ritrovò a marcare Maradona, ha scritto dopo la notizia shock della morte del Pibe de Oro: «Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre #Maradona Ciao Diego RIP».

