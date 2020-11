Mariano Diaz e l’ipotesi Milan: la situazione

Più volte Mariano Diaz è stato accostato al Milan, è successo anche nei giorni scorsi. Ma l’ex Lione difficilmente verrà a Milanello nel 2021.

In questi giorni si è tornati a parlare della possibilità che il Milan acquisti un nuovo attaccante a gennaio 2021 ed è rispuntato fuori anche il nome di Mariano Diaz. Non è la prima volta che emerge tale ipotesi.

Già durante la scorsa sessione del calciomercato erano circolati rumors su un presunto interesse rossonero per il giocatore del Real Madrid. Tuttavia, non se ne è fatto nulla. L’ex Lione è rimasto nella capitale spagnola assieme a Luka Jovic, altro attaccante più volte accostato al Diavolo.

Calciomercato Milan, idea Mariano Diaz: il punto

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, Mariano Diaz non rientrerebbe tra le opzioni considerate concretamente al Milan. Infatti, il suo ingaggio da circa 6 milioni di euro lordi a stagione è ritenuto troppo elevato dal club rossonero.

Già nell’estate 2019 ci fu un interessamento da parte del Diavolo, che però non andrò oltre un sondaggio. Non c’erano le condizioni economiche per portare avanti una trattativa e lo scenario non sembra mutato in vista di gennaio 2021.

Mariano Diaz in questa stagione ha collezionato solamente 3 presenze, non è una prima scelta per Zinedine Zidane. Nell’ultima partita della Liga ha segnato il gol del vantaggio nell’1-1 contro il Villarreal. Con l’assenza di Karim Benzema, l’allenatore gli ha dato una chance da titolare. E anche contro l’Inter in Champions League è partito dall’inizio, venendo poi sostituito al 58′ da Rodrygo.