Calabria racconta: “Ho discusso con Pioli all’inizio”

Il racconto di Calabria sul suo rapporto con Pioli. Non è iniziata bene, ma poi i due hanno trovato serenità. Le parole del terzino.

Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Star Casinò. In questa occasione ha raccontato un retroscena sul suo rapporto con Stefano Pioli. Che, a quanto pare, non è iniziato nel migliore dei modi.

Col mister, lo dico apertamente, i primi tempi abbiamo avuto qualche discussione però da uomini, anziché parlarci alle spalle, ci siamo confrontati su quello che secondo lui andava bene e quello che invece non andava assolutamente bene. Dal giorno dopo, parlando e discutendone come giusto che sia, siamo riusciti a creare un rapporto che ora è molto forte e si vede all’interno della squadra C’è sempre qualcosa nel rapporto umano che, inconsciamente, porta a dare qualcosa in più a una persona, e lo stiamo vedendo tutti. Col mister adesso noi stiamo dando tanto e lui sta dando tantissimo a noi stessi… ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile.