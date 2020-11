Milan-Fiorentina, probabile formazione rossonera: Diaz titolare?

Stefano Pioli ha due dubbi di formazione in vista di Milan-Fiorentina. Entrambi riguardano la trequarti. Possibile chance per Brahim Diaz.

Archiviata la trasferta di Europa League a Lille, il Milan è pronto a concentrare le proprie energie sulla prossima partita di campionato. Domenica a San Siro c’è la Fiorentina da affrontare.

La squadra viola non gode certamente di buona salute, avendo cambiato allenatore ed essendo reduce dalla sconfitta contro il Benevento, ma nessuna avversaria va mai sottovalutata. Stefano Pioli pretende il massimo dai suoi giocatori.

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

Il Milan domenica verrà schierato con il solito collaudato modulo 4-2-3-1. In porta Gigio Donnarumma, nessuna sorpresa. In difesa torneranno titolari Davide Calabria e Alessio Romagnoli, dopo aver riposato a Lille. Reparto completato da Simon Kjaer e Theo Hernandez.

A centrocampo confermatissimo Ismael Bennacer, che ritroverà Franck Kessie al suo fianco. L’ivoriano è rimasto in panchina in Europa League e ha potuto recuperare un po’ di forze. Sandro Tonali tornerà in panchina, pronto a subentrare se verrà chiamato in causa.

Il centravanti sarà ancora Ante Rebic, scelto per sostituire l’infortunato Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco. Alle spalle del croato dovremmo vedere Samuel Castillejo (in vantaggio sul recuperato Alexis Saelemaekers), Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Quest’ultimo è favorito su Jens Petter Hauge, che a Lille è partito dal primo minuto ma ha deluso.

MILAN FIORENTINA | PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo (Saelemaekers), Calhanoglu, Brahim Diaz (Hauge); Rebic.