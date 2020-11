Bonera è sicuro: “Ibrahimovic tornerà il prima possibile”

Le ultime sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic secondo Daniele Bonera, attuale allenatore-capo del Milan.

Il Milan affronterà la seconda partita ufficiale consecutiva senza Zlatan Ibrahimovic a disposizione.

Lo svedese, come è noto, si è infortunato domenica scorsa contro il Napoli, rimediando una lieve lesione muscolare al bicipite femorale.

Sarà con ogni probabilità Ante Rebic a prendere nuovamente il suo posto al centro dell’attacco domani pomeriggio, quando a San Siro sarà ospite la Fiorentina.

Leggi anche > Non solo Thauvin, altro parametro zero per il Milan

Oggi intanto, durante la consueta conferenza pre-partita, Daniele Bonera ha svelato le reali condizioni di Ibrahimovic, ancora costretto a restare in disparte.

“Zlatan verrà valutato durante la prossima settimana, farà un nuovo controllo. Di umore sta molto bene, questo si fa ben sperare ed è la cosa più importante. Sono convinto che tornerà presto, il prima possibile”

Il Milan dunque si augura di avere a disposizione Ibra già per il prossimo weekend di campionato, magari per la trasferta sul campo della Sampdoria del 6 dicembre. Difficilmente sarà pronto per la sfida al Celtic Glasgow, di giovedì in Europa League.