Milan, non solo Thauvin: altra idea a parametro zero

In Spagna danno il Milan interessato a un esterno del Real Madrid con contratto in scadenza a giugno 2021: si tratta di Lucas Vazquez.

Il Milan lavora per il futuro, ha già delle idee per rinforzarsi a gennaio e pensa anche a possibili colpi per l’estate 2021. Ci sono giocatori in scadenza di contratto che possono arrivare a parametro zero.

Un nome molto chiacchierato in queste settimane è Florian Thauvin, lontano dal rinnovo con il Marsiglia. Paolo Maldini ha fatto intendere in modo abbastanza chiaro che c’è un interesse nei suoi confronti. Ma, ovviamente, non è l’unico profilo con situazione contrattuale simile che viene monitorato.

Calciomercato Milan, ipotesi Lucas Vazquez

Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 c’è anche Lucas Vazquez. Secondo quanto spiegato da Bernabeu Digital, il Milan è interessato al 29enne esterno spagnolo del Real Madrid.

Non sarà facile per la società rossonera assicurarsi il giocatore, molto apprezzato da Zinedine Zidane. Da un po’ di partite Vazquez viene impiegato come titolare e a Madrid sono contenti del suo rendimento. Ovviamente non mancano società interessate a sfruttare la sua condizione contrattuale, ma è tutto nelle mani del Real.

Il giocatore classe 1991 è cresciuto nel settore giovanile madrileno e gode della fiducia di Zidane. Spesso è stato considerato un seconda scelta, però in queste stagioni è riuscito sempre a ritagliarsi dello spazio e ultimamente è un titolare della formazione blanca.