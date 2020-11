Thauvin al Milan, apertura totale: l’annuncio di Maldini

Il Milan a gennaio può regalarsi Florian Thauvin. L’attaccante francese piace parecchio e Maldini non nasconde l’interesse

L’interese da parte del Milan per Florian Thauvin non è certo una novità ma dalla Francia arriva la presa di posizione ufficiale da parte di Paolo Maldini. L’attaccante del Marsiglia può davvero arrivare durante il calciomercato di gennaio.

Il dirigente rossonero – in un’intervista al canale Téléfoot – ha ammesso che ingaggiare Florian Thauvin quest’inverno potrebbe essere una “operazione interessante”.

Maldini allo scoperto

Il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’OM non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento.

Da settimane continuano ad arrivare news su un Milan in pole per Thauvin, Maldini non si nasconde: “E’ in scadenza di contratto, quindi è un’operazione interessante dal punto di vista economico.

È un giocatore di alto livello. Non ha lo stesso profilo dei nostri ultimi acquisti, visto che ha 27 anni. Ma sappiamo che la formula giusta per la nostra squadra è avere un mix di giovani giocatori e giocatori esperti. Ovviamente è un profilo che seguiamo“.