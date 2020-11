Corsa a due per la difesa: il Milan ha scelto il centrale

Il Milan è pronto ad acquistare un nuovo centrale a gennaio: i profili seguiti sono due, Kabak dello Schalke 04 e Rudiger del Chelsea

L’acquisto di un difensore centrale è la priorità in casa Milan. Come ampiamente detto, i rossoneri vogliono un calciatore che possa affiancare Kjaer, Romagnoli e Gabbia. Maldini e Massara sono alla ricerca di un giocatore giovane capace di crescere ma allo stesso tempo di essere subito pronto.

Anche Carlo Pelegatti – in diretta sul suo canale YouTube – ha confermato che il Milan a gennaio comprerà un difensore e non un attaccante. I rossoneri puntano su Rebic, Leao e il giovane Colombo per sostituire Ibrahimovic quando è assente.

Leggi anche:

Kabak e Rudiger per la difesa

I nomi per la difesa sono sempre gli stessi ma per il noto giornalista i profili maggiormente seguiti sarebbero soprattutto due, Kabak dello Schalke 04 e Rudiger del Chelsea. Due nomi, non certo nuovi, sui quali la dirigenza rossonera tornerà alla carica.

Maldini e Massara – in alcune interviste – hanno confermato la disponibilità economica per mettere a segno il colpo: l’idea sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito con opzione di riscatto. Entrambi hanno una valutazione di circa 25 milioni di euro.