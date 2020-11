Addio Calhanoglu: scambio col Manchester United

Continuano i rumors attorno ad Hakan Calhanoglu. Il turco oggi sarebbe sempre più vicino al Manchester United, che detiene il cartellino di Dalot

Il Manchester United sembra essere la squadra più vicina ad Hakan Calhanoglu. Il turco ha un contratto col Milan in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che non è ancora stato rinnovato per via delle alte richieste dell’agente del numero 10.

Si parla di una cifra sui 6 milioni di euro netti a stagione, che la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di riconoscergli. Chi, invece, è pronto ad accontentare l’ex Bayer Leverkusen sembra essere il club inglese.

Idea scambio con Dalot

I Red Devils vogliono portare Calhanoglu in Premier League e potrebbero decidere di anticipare il suo arrivo a gennaio. I contatti con il Milan sono costanti per via di Dalot, che i rossoneri vorrebbero mantenere in rosa. Chissà che non si intavoli una trattativa che comprenda entrambi i calciatori.

Se il Manchester United dovesse dare il via libera al riscatto di Dalot a cifre ragionevoli, il Milan potrebbe decidere di privarsi di Calhanoglu già a gennaio.