Simakan al Milan: il difensore risponde a Maldini

Paolo Maldini ha confermato che Mohamed Simakan è stato e rimane nel mirino del Milan. Il talento dello Strasburgo ha replicato alla leggenda.

Non è un segreto che il Milan nella scorsa finestra del calciomercato abbia provato a comprare Mohamed Simakan. C’è stata una trattativa, ma lo Strasburgo ha rifiutato tutte le offerte.

Nonostante l’assalto non sia andato a buon fine, il club rossonero continua a monitorare il difensore centrale classe 2000. Da non escludere un nuovo tentativo nella sessione di mercato prevista per gennaio. Infatti, l’idea della dirigenza è quella di prendere un giocatore nel ruolo ricoperto dal talento francese.

Calciomercato Milan, Simakan replica a Maldini

Paolo Maldini nella giornata di ieri ha confermato l’interesse per Simakan, spendendo parole positive nei confronti del giovane calciatore.

Dopo Strasburgo-Rennes 1-1, il diretto interessato è stato interpellato da Telefoot per commentare gli elogi ricevuti da Maldini e ha così risposto: «Mi lusinga molto, è stato gentile da parte sua perché sappiamo che Maldini ha fatto una grande carriera. Possiamo dire che è il miglior difensore della storia e lo ringrazio per questi complimenti. Futuro al Milan? Oggi sono a Strasburgo, vedremo».

Simakan è contento di quanto il direttore tecnico del Milan ha detto sul suo conto. Per il futuro non chiude a un trasferimento in rossonero, ma oggi è concentrato sul fare bene nello Strasburgo. Si vedrà a gennaio 2021 se si concretizzerà il suo passaggio al Diavolo oppure in un’altra squadra. Il difensore francese piace molto pure in Premier League.