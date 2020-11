Milan, futuro Szoboszlai: svelata la probabile destinazione

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, si espone sul futuro di Dominik Szoboszlai. Il talento del Salisburgo piace anche al Milan.

Molto probabilmente Dominik Szoboszlai cambierà squadra nella prossima sessione del calciomercato, non sarebbe una sorpresa. Il suo “basso” prezzo spinge più club a pensare all’investimento.

Com’è risaputo, nel suo contratto con il Red Bull Salisburgo c’è una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro e diverse società stanno pensando di sfruttarla. Sembra esserci anche il Milan tra quelle interessate al giocatore, già cercato in passato dal Diavolo.

Calciomercato Milan, il CT Rossi parla di Szoboszlai

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, in un’intervista concessa a TMW Radio ha avuto modo di esporsi sul futuro di Szoboszlai: «Per sentito dire o per bocca del suo allenatore Marsch, Dominik a gennaio sembra proprio che possa andarsene dal Salisburgo e dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né col suo agente».

L’allenatore italiano dà il centrocampista offensivo classe 2000 diretto verso il Lipsia, altro club di proprietà della Red Bull. Il passaggio nella squadra tedesca sarebbe una soluzione quasi naturale e che anche altri calciatori provenienti dal Salisburgo hanno scelto in passato.

Il Lipsia sta facendo molto bene nella Bundesliga, riesce a valorizzare i propri talenti e poi li cede a cifre elevate. Anche Szoboszlai potrebbe fare questa tappa intermedia in Sassonia prima di approdare in un top club europeo.

Le offerte non mancano a Szoboszlai. In Inghilterra si era parlato soprattutto dell’Arsenal, mentre in Spagna è stato rivelato l’interesse di Atletico Madrid e Real Madrid. In Serie A sono sempre state Milan e Napoli le società maggiormente accostate al giocatore. Tra qualche settimana se ne saprà di più sul futuro del gioiello del Salisburgo.