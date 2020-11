Thauvin al Milan, tutto vero: l’offerta di Maldini

Paolo Maldini ha confermato l’interesse del Milan per Florian Thauvin. In Francia sono sicuri dell’offerta avanzata dal dirigente rossonero.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per il 2021 c’è Florian Thauvin, non è un mistero. Il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno lo rende un profilo ancora più interessante.

Per ruolo e caratteristiche il 27enne francese sarebbe un buon rinforzo per la squadra di Stefano Pioli. È un esterno destro offensivo e rappresenterebbe un upgrade rispetto ad Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo. Ma se l’ex Anderlecht è ritenuto il titolare oggi, invece lo spagnolo ha un futuro più incerto in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, Thauvin: Maldini conferma

Paolo Maldini in un’intervista a Telefoot ha confermato che Thauvin è un giocatore seguito dal Milan. Non si è sbilanciato troppo, anche per rispetto del Marsiglia, però il direttore tecnico rossonero ha fatto intendere che l’ex Newcastle United piace e rappresenta un’occasione di mercato importante.

In Francia danno per certa l’offerta del Milan al calciatore: contratto di 4 anni a 3 milioni di euro a stagione. La concorrenza non manca, a partire dal Marsiglia che sta facendo di tutto per provare a rinnovare il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2021.

Senza prolungamento, il club francese rischia di dover cedere Thauvin già a gennaio per un prezzo basso. Altrimenti lo perderà a parametro zero nella prossima estate. Da capire se Maldini si farà avanti anche nella finestra invernale del calciomercato per assicurarsi il 27enne esterno offensivo.

Un’eventuale cessione di Castillejo potrebbe favorire l’operazione, perché difficilmente il Milan andrà a prendere il terzo esterno destro offensivo creando sovraffollamento nel ruolo.