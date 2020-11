Inzaghi racconta: “Maradona mi rincuorò prima di una finale di Champions”

Inzaghi ricorda Maradona in conferenza stampa. L’attaccante racconta di quando lo chiamò prima di una finale di Champions.

La morte di Diego Armando Maradona continua ad essere al centro dell’attenzione. E lo sarà ancora per molto tempo. Tutti lo hanno ricordato in questi giorni, anche Filippo Inzaghi. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Benevento ha raccontato un episodio che riguarda il suo rapporto con il Pibe de Oro.

Ogni volta che l’ho incontrato è sempre stato molto gentile. Conservo alcune foto. Poi prima di una finale di Champions venne a rincuorarmi perchè non stavo bene, al mondo del calcio mancherà un personaggio come lui.

Leggi anche > Chi è Thauvin, il talento esploso tardi che ha folgorato Maldini