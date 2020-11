Milan-Fiorentina, Prandelli: “Abbiamo recuperato tutti”

La Fiorentina sfiderà domani il Milan a San Siro. Ci saranno anche Ribery e Bonaventura, che hanno recuperato dai loro infortuni

La Fiorentina è pronta a sfidare il Milan a San Siro con l’organico al completo. I Viola – come annunciato da Cesare Prandelli in conferenza stampa – non avranno defezioni:

“Ribery? Abbiamo recuperato tutti i giocatori, domani abbiamo ancora un allenamento e deciderò di conseguenza – riporta SosFanta – Noi non dobbiamo essere dipendenti da lui ma Franck deve essere coinvolto nel nostro gioco, non può stare isolato o essere triste. Deve trasmettere l’entusiasmo che lui ha”

Partita da ex per Bonaventura– “Jack ha tanta esperienza così come altri: voglio però pensare a 18 titolari. I 5 cambi possono fare la differenza”.