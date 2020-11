Milan-Fiorentina, Pioli ritrova Saelemaekers: torna titolare

Novità di formazione per il Milan che domani sfiderà la Fiorentina in casa. I rossoneri ritrovano Alexis Saelemaekers dal 1′.

Buone notizie dall’infermeria per il Milan. I rossoneri domani, nella sfida contro la Fiorentina (ore 15 in punto) ritroveranno un calciatore titolare.

Si tratta del belga Alexis Saelemaekers. Il classe ’99 si era infortunato durante Napoli-Milan di una settimana fa, per una lieve distorsione alla caviglia.

La redazione di MilanLive.it aveva in esclusiva scorto Saelemaekers lasciare il San Paolo in stampelle, proprio per via del danno all’articolazione, che però sembra già essere rientrato.

L’ex Anderlecht è a disposizione, come riportato da Tuttosport. Domani pomeriggio a San Siro dovrebbe riprendere il suo posto da titolare come esterno offensivo, nel 4-2-3-1 deciso da Pioli e Bonera.

Saelemaekers dovrebbe dunque essere preferito a Samu Castillejo sull’out di destra, nonostante la buona prova dello spagnolo a Lille. A meno che Pioli non scelga di schierare il belga a sinistra, come già accaduto ad inizio stagione.