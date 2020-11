Musacchio al Barcellona: via libera per il terzino

Mateo Musacchio potrebbe trasferirsi al Barcellona a gennaio. Il Milan potrebbe ottenere un’opzione per Emerson

Mateo Musacchio non rientra certamente nei piani del Milan. Il difensore argentino è scivolato sempre più giù nelle gerarchie di Stefano Pioli. I titolari Simon Kjaer e Alessio Romagnoli non si discutono ma la prima alternativa ai due non è certamente l’ex Villarreal.

Matteo Gabbia è sceso in campo dal primo minuto contro il Lille, facendo rifiatare il capitano e certificando la sua posizione, davanti a Musacchio e Duarte, nelle preferenze.

A gennaio la situazione è destinata a peggiorare visto che il Milan – come annunciato da Maldini e Massara – è intenzionato ad acquistare un nuovo centrale. Per Musacchio, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’avventura in rossonero sembra davvero conclusa.

L’addio alla Serie A potrebbe arrivare già durante il prossimo calciomercato: in Spagna è molto apprezzato e diverse squadre lo vorrebbero per rafforzare il pacchetto arretrato.

Musacchio, nei giorni scorsi, è stato accostato anche al Barcellona, che sta facendo i conti con diversi infortuni in difesa ed è alla ricerca di un calciatore di esperienza, pronto fin da subito.

Opzione per Emerson

L’ex Villarreal è certamente un’opportunità e il Milan di certo non si opporrebbe al suo trasferimento in blaugrana. Difficile che il club rossonero possa chiedere più di un indennizzo per il suo calciatore, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il Diavolo potrebbe guadagnare un’opzione, una corsia preferenziale, per arrivare ad Emerson, terzino che tanto piace ai rossoneri e che in estate farà ritorno al Barcellona.