Gattuso sulla lotta Scudetto: “Inter e Juve le squadre da battere”

Le parole di Gattuso sulla lotta per lo Scudetto. Secondo l’allenatore del Napoli non è il Milan la squadra da battere.

Il Napoli vince in scioltezza allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma. 4-0 il risultato finale. Gli azzurri sono a 17 punti in classifica e restano lontani 6 punti dal Milan. Che quindi resta in testa e allunga su Inter, Sassuolo, Juventus e, appunto, Roma.

Gattuso, intervenuto a Sky Sport nel post-partita, ha parlato anche della lotta Scudetto. Secondo lui la squadra da battere non è il Milan: “Per me la squadra da battere è l’Inter, è una squadra fortissima. E poi c’è sempre la Juve“.