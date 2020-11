Milan-Fiorentina, i convocati: Bennacer e Castillejo out

La lista dei convocati in casa Milan per la sfida odierna contro la Fiorentina, prevista per le ore 15.00 di oggi pomeriggio.

Poco fa il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per il duello odierno contro la Fiorentina, match valido per la 9.a giornata di Serie A.

Sorprese dell’ultima ora: Stefano Pioli deve lasciare fuori due calciatori come Ismael Bennacer e Samu Castillejo. Entrambi hanno accusato problemi nella giornata di ieri. Risentimento muscolare per l’algerino, lieve dolore al ginocchio per l’esterno spagnolo.

Il Milan farà a meno ancora di Ibrahimovic e Leao, così come del lungodegente Musacchio. Rientra invece a disposizione Saelemaekers.

I convocati per Milan-Fiorentina:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.