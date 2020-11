Romagnoli, esultanza polemica in Milan-Fiorentina: il motivo

Alessio Romagnoli non ha preso bene alcune critiche ricevute e nel festeggiare il gol in Milan-Fiorentina ha voluto fare un gesto “provocatorio”.

È stato Alessio Romagnoli a portare in vantaggio il Milan contro la Fiorentina, un gol importante per il capitano rossonero. Dopo alcune critiche, si è preso una “rivincita”.

Non a caso la sua esultanza è stata un po’ polemica. Successivamente al colpo di testa di vincente, è andato davanti a una telecamera mimando con le mani il fatto che si parli tanto. E lui ha risposto con la rete dell’1-0 del Milan a San Siro. Il gol è stato una risposta alle critiche.

Un’esultanza che, stando a quanto evidenziato da DAZN, non sarebbe stata presa benissimo da Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, fuori per infortunio ma presente allo stadio, avrebbe “richiamato” Romagnoli per il suo gesto.