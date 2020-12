Milan su Thuram: l’annuncio sul futuro del giocatore

Parla Marcus Thuram. L’attaccante, figlio di Lilian, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro

Marcus Thuram è uno dei tanti calciatori finiti sul taccuino del Milan. L’attaccante francese classe 1997 si sta mettendo in mostra con la maglia del Borussia Mönchengladbach.

Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate tanto da guadagnarsi la considerazione di Deschamps e di tanti club europei. Il Milan, infatti, non è l’unica squadra sulle tracce del giocatore, che piace parecchio anche alla Juventus.

Il figlio di Lilian, intervistato da ‘Kicker‘, ha così parlato del suo futuro: “Sono concentrato al 100% sul Borussia e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club”.

Grato al Borussia Mönchengladbach – “Mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale – prosegue Thuram – Qui sono cresciuto come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera”.