Milan, ufficiale: lanciato un canale su Twitch

Oggi il Milan ha comunicato ufficialmente il proprio sbarco su Twitch. Il club rossonero ha deciso di lanciare un canale sulla nota piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.

«AC Milan lancia il proprio canale Twitch ufficiale: www.twitch.tv/acmilan. Dal prossimo 3 dicembre i tifosi rossoneri avranno la loro casa su Twitch per godersi moltissimi contenuti live, sviluppati insieme ai partner del Club.

Twitch è un servizio di streaming live e interattivo con contenuti che abbracciano giochi, sport, intrattenimento, musica e altro ancora. In qualsiasi momento ci sono oltre 2 milioni di persone che interagiscono in diretta su Twitch e, in media, la sua comunità è composta da 26,5 milioni di visitatori giornalieri.

Il canale Twitch di AC Milan sarà un grande hub per tutta la community milanista, con contenuti relativi alla nostra Prima Squadra maschile e femminile, al Settore Giovanile, alle Leggende e con materiale d’archivio riproposto con il tocco interattivo e inconfondibile che la comunità globale di Twitch conosce e ama.

Su AC Milan Twitch i tifosi potranno collegarsi e chattare con i giocatori e le leggende rossonere grazie a format esclusivi, tra cui AMA live (Ask-Me-Anything) ospitati dai giornalisti di Milan TV, con alcuni degli streamer più trendy».