Sky – Dirigenza a Milanello: punto di mercato con Almstadt e Moncada

Tutti i dirigenti del Milan erano presenti stamani a Milanello. Secondo Sky si sarebbe fatto un punto sul mercato invernale

Dirigenza presente al gran completo quest’oggi a Milanello. Ivan Gazidis, Massara e Paolo Maldini – come raccontato – hanno assistito all’allenamento della squadra. Gli uomini di Stefano Pioli stanno preparando il prossimo match di Europa League contro il Celtic, dopo il successo in campionato con la Fiorentina.

Sky Sport, riporta che al centro sportivo erano presenti anche Almstadt, braccio destro dell’Ad e analista dei dati sui giocatori, e il capo scout Moncada.

E’ stata l’occasione per fare il punto sul calciomercato invernale che a breve si aprirà. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato: l’obiettivo, non è un segreto, è rafforzare la rosa con l’innesto di un nuovo difensore centrale.