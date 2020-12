Donnarumma più importante di Ibrahimovic: la scelta è fatta

Su un sondaggio di MilanLive i tifosi rossoneri che hanno votato hanno scelto Gigio Donnarumma come giocatore più importante del Milan.

Il Milan sta dimostrando di essere una squadra vera. Dopo il lockdown c’è stata una svolta tutt’altro che casuale. È il frutto di un grande lavoro svolto da dirigenza, allenatore e giocatori.

Stefano Pioli è stato bravissimo a coinvolgere praticamente tutti gli elementi dell’organico. Quando ci sono delle assenze, i sostituti si fanno trovare pronti. Ciascun calciatore ha la propria importanza come singolo e soprattutto a livello collettivo.

Milanlive sul proprio profilo ufficiale Twitter ha chiesto ai tifosi di quale giocatore il Milan non possa fare assolutamente a meno. Sono state messe quattro opzioni: Donnarumma, Kjaer, Kessie e Ibrahimovic. Un nome per reparto. Il più votato è stato Gigio, portiere che in più occasioni è risultato essere decisivo.