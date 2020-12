Ex Milan – Piatek può tornare in Italia: offerta pronta

Krzysztof Piatek non sta impressionando positivamente nell’Hertha Berlino e potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina è in pressing adesso.

L’avventura in Bundesliga di Krzysztof Piatek non sta decollando. Ciò alimenta voci di calciomercato che lo danno come possibile partente dall’Hertha Berlino.

Il centravanti polacco in questa stagione ha collezionato solamente un gol in nove presenze, quattro delle quali da titolare. A gennaio potrebbe decidere di lasciare la Germania per rimettersi in gioco altrove e rilanciarsi.

Calciomercato, Fiorentina su Piatek

Piatek potrebbe fare ritorno in Serie A, dove ha già vestito le maglie di Genoa e Milan. Sulle sue tracce c’è la Fiorentina, che secondo Sportmediaset è pronta a offrire un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

L’Hertha Berlino ha speso circa 27 milioni per comprare l’attaccante polacco nel gennaio 2020, ma visto il suo rendimento è disposto a cederlo per una cifra inferiore. La formula del prestito potrebbe essere accettata, se verranno inserire delle condizioni che possano portare senza eccessiva difficoltà all’obbligo del riscatto del cartellino.

Il club tedesco vorrebbe evitare di ritrovarsi con Piatek restituito a fine stagione. La Fiorentina è in pressing per raggiungere un accordo e, ovviamente, valuta anche altre piste. A Cesare Prandelli serve un bomber, Vlahovic e Cutrone non stanno soddisfacendo.