Milan, serve un vice Ibrahimovic? La risposta di Pioli

Stefano Pioli non sembra manifestare l’esigenza di avere un sostituto di Zlatan Ibrahimovic nella prossima finestra del calciomercato.

Dopo l’infortunio muscolare capitato a Zlatan Ibrahimovic si è riparlato della possibilità che il Milan prenda un nuovo centravanti nel calciomercato di gennaio 2021. Sono circolati già alcuni nomi.

Nella scorsa sessione è stata data fiducia al giovane Lorenzo Colombo, tenendo anche conto del fatto che sia Ante Rebic che Rafael Leao possono essere adattati al ruolo di prima punta. E, salvo sorprese, a gennaio non arriverà un altro attaccante.

Calciomercato Milan, niente vice Ibrahimovic

Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic è stato chiaro sull’eventuale esigenza di avere un sostituto di Ibrahimovic: «È chiaro che quando hai a che fare con più defezioni in un reparto possono esserci delle difficoltà, ma ho a disposizione giocatori con altre caratteristiche per mettere in campo una squadra competitiva. L’assenza di Leao e Ibra qualcosa ci toglie, soprattutto nelle rotazioni. Ma ho fiducia negli altri giocatori, in Colombo, in Maldini… Ovviamente io spero di avere sempre a disposizione tutta la rosa per poter fare le scelte migliori».

Pioli è convinto di avere i calciatori per sopperire alle mancanze. Non pensa, al momento, che sia necessario andare a comprare un nuovo centravanti. Lavora con gli elementi che ha a disposizione ed è soddisfatto di loro. Ovviamente il confronto con la dirigenza è costante e se dovesse cambiare idea lo comunicherà.