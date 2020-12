Ambrosini su Ibrahimovic: “Fa una cosa che gli altri campioni non fanno”

Ambrosini racconta l’intervista con Ibrahimovic (in onda donami su Sky) e di come lo ha trovato. Secondo lui è diverso rispetto a prima.

Domani sera alle ore 23:00, su Sky Sport andrà in onda un’intervista di Massimo Ambrosini a Zlatan Ibrahimovic, direttamente a Milanello. Presente nello studio dell’emittente satellitare prima di Milan-Celtic, l’ex centrocampista rossonero ha parlato di come ha trovato Ibrahimovic. I due hanno condiviso lo spogliatoio per due stagioni, dal 2010 al 2012.

Ambrosini ha sottolineato un aspetto importante che differenzia lo svedese da tutti gli altri campioni: “Ho trovato un Ibrahimovic calmo. Ha detto tante volte “obiettivo”. Lui si pone degli obiettivi e spesso li raggiungere. Però lui si pone l’obiettivo di squadra, non individuale. E un calciatore di quel livello non sempre mette al primo posto la squadra”.

Secondo l’ex capitano del Milan questo Ibrahimovic è diverso rispetto a dieci anni fa anche in campo: “E’ diverso rispetto a quello di dieci anni fa. E secondo me è diverso anche in campo: più consapevole di quello che è, sta curando i dettagli dal punto di vista fisico. Ha messo a disposizione ancora di più il suo corpo alla squadra, cosa che prima non faceva“.

