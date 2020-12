Brahim Diaz: “Sto bene al Milan. Pioli ci dà qualcosa in più”

Parla Brahim Diaz, entrato nel corso del secondo tempo, e in gol su assist di Hauge. Ecco le sue dichiarazioni a termine di Milan-Celtic

Gli sono bastati pochi minuti per metterla dentro. Brahim Diaz è così ancora decisivo a partita in corso. Il calciatore di proprietà del Real Madrid – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ha parlato dell’importanza di riavere Pioli in panchina: “Il suo ruolo è stato molto positivo, è vero che tutto lo staff ci ha sempre permesso di lavorare al massimo – ammette al termine di Milan-Celtic – Ma la sua presenza ci dà qualcosa in più. Io gioco dove il mister mi dice di giocare. Ora penso di essere ad un buon livello ma devo sempre migliorare. La squadra mi sta aiutando.

Ibrahimovic? Mi manca tanto, è un giocatore incredibile che fa sempre la differenza, ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Ibra manca sempre. Io sto bene qui e sono molto contento, la squadra si sta esprimendo bene”.