Calciomercato Milan, due giocatori verso l’addio

Il Milan in ottica gennaio 2021 lavora sia in entrata che in uscita. Nella prossima finestra del calciomercato due calciatori possono andarsene.

Non è un segreto il fatto che il Milan voglia prendere un nuovo difensore centrale. Nel mercato di gennaio 2021 la dirigenza metterà a segno il colpo che è mancato nell’ultima sessione.

Giovani come Ozan Kabak dello Schalke 04, Mohamed Simakan dello Strasburgo e altri sono rimasti nel mirino. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno già muovendo per consegnare a Stefano Pioli il rinforzo desiderato.

Mercato Milan, Duarte e Musacchio via

Per un difensore centrale che arriverà, due dovrebbero lasciare Milanello. Leo Duarte e Mateo Musacchio sono ai margini della squadra, quindi a gennaio 2021 potrebbero cambiare squadra.

L’argentino ha un contratto in scadenza a giugno e, per non perderlo a parametro zero, il Milan valuterà un’eventuale cessione per ricavare qualche milione. Musacchio ha mercato soprattutto in Spagna, dove ha indossato la maglia del Villarreal e proprio il Submarino Amarillo sembra intenzionato a ingaggiarlo. L’agente del calciatore ha avuto contatti con più squadre.

Per Duarte non risultano ancora offerte, al momento. Ma l’ex Flamengo, pagato circa 11 milioni di euro, potrebbe anche partire in prestito. L’ideale sarebbe trovare una squadra della Serie A per farlo giocare, così da permettergli di acquisire esperienza in Italia e valutare meglio il suo potenziale.