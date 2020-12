CF – Elliott ha il 95% di Project Redblack: è ufficiale

Elliott Management ha il controllo del 95% di Project Redblack, la società che controlla il Milan. Ecco l’ufficialità e i dettagli.

Paul Singer è il titolare effettivo di Project Redblack, la società che fa capo il controllo del Milan e ha sede in Lussemburgo. Questo è ciò che emerge dall’ultimo aggiornamento del Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo. Viene indicato in maniera del tutto chiara che Paul Singer ha il controllo del 95,73% della società.

Come riportato da Calcio&Finanza, l’aggiornamento del Registro è avvenuto dopo l’esercizio di Elliott dell’opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack. Queste erano rimaste in portafoglio a Blue Skye, la società di Cerchione e D’Avanzo, tanto che, spiegano i colleghi, “la precedente dichiarazione al Registro dei titolari effettivi in Lussemburgo mostrava i due finanzieri titolari de 25,0042% a testa, mentre Paul Singer figurava solo con il 49,99% del capitale“.