Hauge: “Siamo una grande famiglia. Importante continuare a vincere”

Le parole di Hauge ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Celtic. Ecco le sue dichiarazioni sulla prestazione individuale e della squadra.

Intervenuto a Sky Sport, Hauge ha parlato della partita di questa sera. Il norvegese è stato il migliore in campo: “Sì, una buona serata per me e per la squadra. Abbiamo preso tre punti e questo era l’importante. Siamo contenti, giochiamo gli uni per gli altri, lottiamo e giochiamo con carattere. Qui è come una grande famiglia“.

Sull’importanza di Pioli e della vittoria: “Sì, è importante per la squadra continuare a vincere e lo ha fatto anche questa sera. Può capitare anche di perdere, ma dipende da come reagisce. Siamo primi in Serie A e ai sedicesimi“.

Sulla lingua: “Io parlo poco italiano, lavoro tanto con il mio insegnante, spero di parlarlo presto. Capisco meglio di quanto presto“.